ИНТЕРВЬЮ Андрей Грязев: "Всегда снимаю то кино, которое сам смог бы смотреть" Антон Сазонов

Антон Сазонов Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше. Читать далее

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Впрочем, смотрите сами и сами же делайте выводы. Все таки, это лучше, чем бородатая женщина - в принципе, такая же подделка, как и поддельные картины из фильма Торнаторе.



Обсудить на форуме Хотела посмотреть вчера Евровидение, но Первый канал сделал "Лучшее предложение" - фильм Джузеппе Торнаторе, автора фильмов "Малена", "Новый кинотеатр Парадизо", "Легенда о пианисте". Торнаторе не подвел и в этот раз - лихо закрученный сюжет, красивейшие съемки в Праге и в Италии и великолепная игра актера Джеффри Раша. Фильм это о том, что в каждой подделке есть доля правды, и что даже такой опытный антиквар, как Вергилий Олдман, не смог отличить подделку от правды, когда дело коснулось человеческих чувств. Впрочем, нельзя сказать, что был он кристально честен, и порою для обладания шедеврами живописи шел на прямой профессиональный подлог. Что и случилось триггером для последующих событий, если он мог идти на прямой подлог, то почему те люди, которым он доверял, не могли сделать то же самое с ним - подложить ему поддельную любовь вместо настоящей. Если ему позволено играть с подделками, то почему бы это было нельзя делать другим. Так чт, можно сказать, что его настигла божья кара. Но с другой стороны, подменяя любовь к живой женщине, любовью к многочисленным живописным женским портретам, он был болен, а полюбив настоящую живую женщину - он излечился от этой болезни. Жаль только, что любовь оказалась тоже не настоящей.Впрочем, смотрите сами и сами же делайте выводы. Все таки, это лучше, чем бородатая женщина - в принципе, такая же подделка, как и поддельные картины из фильма Торнаторе.