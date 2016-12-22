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Каталог Авторизация Логин войти Пароль забыли пароль? запомнить Имя запомнить Например: Cinematheque.livejournal.com войти Войти с логином OpenID Войти с логином Синематеки ОБЗОРЫ Дегероизация в американском кино XXI века Иван Денисов

Иван Денисов Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма. Читать далее ИНТЕРВЬЮ Андрей Грязев: "Всегда снимаю то кино, которое сам смог бы смотреть" Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком — отучился на ВКСР, снял пару запоминающихся документальных фильмов, один другой продолжающих (дилогия Саня и воробей и День шахтера) и завоевал призы разных международных и отечественных фестивалей: "Артдокфеста", "Текстуры" и многих других. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать после того, как выпустит свою третью полнометражную документальную картину.



Вы профессионально занимались фигурным катанием. Почему решили начать снимать кино?





Если буквально — ну, а что еще делать оставалось? Век в профессиональном фигурном катании краток. Я бы покатался там еще пять-шесть лет, а потом что? В обычной жизни я никому бы не был нужен. А сидеть в 40-50 лет на коньках — я как-то не мог себе этого представить. Изначально все выросло из хобби. По-сути, это и по сей день остается хобби. Я не ставил перед собой задачи заработать деньги. Однажды на гастролях у меня оказалось много свободного времени и я заскучал. Но под рукой имелась камера, ноутбук и я стал снимать. Чтобы не складывать в долгий ящик, я что-то из этого делал, монтировал. Причем я нигде не читал, как нужно монтировать и снимать. Я сам ко всему приходил — что такое крупность, как склеивать фрагменты. Разумеется, ни о каком темпоритме я тогда не знал. И сценарии не писал. И даже выхода на актеров не имел. Поэтому делал так — брал людей на улице, снимал их и пытался из документальной основы собирать игровые вещи с какими-то более-менее понятными мыслями. Это были фильмы без сюжета — просто какие-то мои маленькие наблюдения, через которые я разбирался в устройстве кинематографа. Все ведь уже давно придумано до нас — сто лет назад еще. Просто я об этом не знал. Когда я пошел уже учиться, я стал про это узнавать. Сидел на лекциях и слушал о том, к чему уже давно пришел сам. Если буквально — ну, а что еще делать оставалось? Век в профессиональном фигурном катании краток. Я бы покатался там еще пять-шесть лет, а потом что? В обычной жизни я никому бы не был нужен. А сидеть в 40-50 лет на коньках — я как-то не мог себе этого представить. Изначально все выросло из хобби. По-сути, это и по сей день остается хобби. Я не ставил перед собой задачи заработать деньги. Однажды на гастролях у меня оказалось много свободного времени и я заскучал. Но под рукой имелась камера, ноутбук и я стал снимать. Чтобы не складывать в долгий ящик, я что-то из этого делал, монтировал. Причем я нигде не читал, как нужно монтировать и снимать. Я сам ко всему приходил — что такое крупность, как склеивать фрагменты. Разумеется, ни о каком темпоритме я тогда не знал. И сценарии не писал. И даже выхода на актеров не имел. Поэтому делал так — брал людей на улице, снимал их и пытался из документальной основы собирать игровые вещи с какими-то более-менее понятными мыслями. Это были фильмы без сюжета — просто какие-то мои маленькие наблюдения, через которые я разбирался в устройстве кинематографа. Все ведь уже давно придумано до нас — сто лет назад еще. Просто я об этом не знал. Когда я пошел уже учиться, я стал про это узнавать. Сидел на лекциях и слушал о том, к чему уже давно пришел сам.



Вот вы говорите, что снимать фильмы для вас хобби, при этом кино никогда особо не смотрели. Как это сочетается?



Я всегда смотрел дешевые ужастики, которые показывают в час или два ночи по телевизору. Еще мультфильмы люблю. А чтобы смотреть нормальное кино — в нем надо разбираться. Еще его не так просто найти: настоящее кино надо знать, следить за ним, как-то отлавливать специально. Я никогда этим специально не занимался. Помню, в детстве я случайно увидел





Сколько вам лет было?



Мне тогда меньше десяти лет было. Можете представить, какое впечатление на меня произвел Форман. Я только сюжет и понял — что действие разворачивается в психиатрической больнице. Еще мне концовку смотреть было нельзя, поэтому меня вывели из комнаты. И это стало асоциироваться у меня с каким-то таким кино, которое действительно влияет на человека.





При этом какое в вашей жизни место занимает фигурное катание?



С кино вышло случайно. А вот фигурное катание как-то гораздо больше на меня повлияло. Почти все свое время я до определенного возраста проводил на катке. Даже Москвы толком не видел — не было времени выехать за пределы кольца. Всю жизнь одна дорога — дом-каток, каток-дом. Школа и институт тоже всегда оставались на заднем плане.



Кадр из фильма "День шахтера"

Это ваш личный выбор был?



У меня спортивная семья: отец служил врачом в ЦСКА, мама там же работала. Родители отдали в спорт старшего брата, а меня — в гимнастику и в фигурное катание. Потом настал момент, когда пришлось выбирать что-то одно, и я бросил гимнастику. Постепенно стало все получаться: конкурсы, поездки. И меня затянуло. При этом когда ты все ставишь на спортивную карьеру, приходится от чего-то отказываться — например, от образования. Все совмещать нереально. Если бы у меня после школы отсутствовали спортивные результаты, я бы пошел поступать в университет. Но у меня все было наоборот — как раз тогда, когда я закончил школу, особенно пошло развитие в фигурном катании. И выбирать не пришлось. Наступил период постоянных гастролей, я круглый год ездил по миру, а в Москве бывал от силы месяца полтора-два. И в какой-то момент совсем перестал представлять, как у нас тут люди живут. Что-то взорвали, упал доллар, наступил кризис, кого-то убили — я понимал, что жизнь проходит мимо меня. Я даже в своей жизни не принимал участия.





А кино для вас получалось как бы такой попыткой жизнь захватить?



Да, кино в этом отношении стало попыткой узнать — как живут люди? Если бы я, например, рисовал картины, то тоже бы внедрялся в материал. Я хотел прежде всего для себя понять жизнь, ведь очень сложно составить свое мнение о ней по газетам, интернету, тв-передачам. Поэтому газеты я перестал читать еще в семнадцать лет, хотя до этого я читал очень много газет. Покупал каждую неделю целую огромную кипу и прочитывал каждую от корки до корки. Сначала газеты расходились во мнениях, а потом вдруг перестали и все начали транслировать со своих страниц примерно одно и тоже. Поскольку я был не согласен с этим мнением, то газеты покупать перестал. Еще так получилось, что когда я закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а учился по сути на режиссера игрового кино, то игровое кино с ходу начать снимать не мог. Но без дела сидеть я не привык — вообще очень много снимал — мне всегда не хватало заданий. Поэтому за три месяца до выпуска я просто взял камеру на курсах и пошел снимать — без задней мысли "что это будет?", лишь бы занять руки. Я всегда смотрел дешевые ужастики, которые показывают в час или два ночи по телевизору. Еще мультфильмы люблю. А чтобы смотреть нормальное кино — в нем надо разбираться. Еще его не так просто найти: настоящее кино надо знать, следить за ним, как-то отлавливать специально. Я никогда этим специально не занимался. Помню, в детстве я случайно увидел Пролетая над гнездом кукушки Формана. Тогда открылся "железный занавес", и кино хлынуло с Запада сначала на родителей, а через них на меня. Притом раньше "запрещенное кино" у нас дома не смотрели.Мне тогда меньше десяти лет было. Можете представить, какое впечатление на меня произвел Форман. Я только сюжет и понял — что действие разворачивается в психиатрической больнице. Еще мне концовку смотреть было нельзя, поэтому меня вывели из комнаты. И это стало асоциироваться у меня с каким-то таким кино, которое действительно влияет на человека.С кино вышло случайно. А вот фигурное катание как-то гораздо больше на меня повлияло. Почти все свое время я до определенного возраста проводил на катке. Даже Москвы толком не видел — не было времени выехать за пределы кольца. Всю жизнь одна дорога — дом-каток, каток-дом. Школа и институт тоже всегда оставались на заднем плане.У меня спортивная семья: отец служил врачом в ЦСКА, мама там же работала. Родители отдали в спорт старшего брата, а меня — в гимнастику и в фигурное катание. Потом настал момент, когда пришлось выбирать что-то одно, и я бросил гимнастику. Постепенно стало все получаться: конкурсы, поездки. И меня затянуло. При этом когда ты все ставишь на спортивную карьеру, приходится от чего-то отказываться — например, от образования. Все совмещать нереально. Если бы у меня после школы отсутствовали спортивные результаты, я бы пошел поступать в университет. Но у меня все было наоборот — как раз тогда, когда я закончил школу, особенно пошло развитие в фигурном катании. И выбирать не пришлось. Наступил период постоянных гастролей, я круглый год ездил по миру, а в Москве бывал от силы месяца полтора-два. И в какой-то момент совсем перестал представлять, как у нас тут люди живут. Что-то взорвали, упал доллар, наступил кризис, кого-то убили — я понимал, что жизнь проходит мимо меня. Я даже в своей жизни не принимал участия.Да, кино в этом отношении стало попыткой узнать — как живут люди? Если бы я, например, рисовал картины, то тоже бы внедрялся в материал. Я хотел прежде всего для себя понять жизнь, ведь очень сложно составить свое мнение о ней по газетам, интернету, тв-передачам. Поэтому газеты я перестал читать еще в семнадцать лет, хотя до этого я читал очень много газет. Покупал каждую неделю целую огромную кипу и прочитывал каждую от корки до корки. Сначала газеты расходились во мнениях, а потом вдруг перестали и все начали транслировать со своих страниц примерно одно и тоже. Поскольку я был не согласен с этим мнением, то газеты покупать перестал. Еще так получилось, что когда я закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а учился по сути на режиссера игрового кино, то игровое кино с ходу начать снимать не мог. Но без дела сидеть я не привык — вообще очень много снимал — мне всегда не хватало заданий. Поэтому за три месяца до выпуска я просто взял камеру на курсах и пошел снимать — без задней мысли "что это будет?", лишь бы занять руки.



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