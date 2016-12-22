Вот вы говорите, что снимать фильмы для вас хобби, при этом кино никогда особо не смотрели. Как это сочетается?
Я всегда смотрел дешевые ужастики, которые показывают в час или два ночи по телевизору. Еще мультфильмы люблю. А чтобы смотреть нормальное кино — в нем надо разбираться. Еще его не так просто найти: настоящее кино надо знать, следить за ним, как-то отлавливать специально. Я никогда этим специально не занимался. Помню, в детстве я случайно увидел Пролетая над гнездом кукушки
Формана. Тогда открылся "железный занавес", и кино хлынуло с Запада сначала на родителей, а через них на меня. Притом раньше "запрещенное кино" у нас дома не смотрели.
Сколько вам лет было?
Мне тогда меньше десяти лет было. Можете представить, какое впечатление на меня произвел Форман. Я только сюжет и понял — что действие разворачивается в психиатрической больнице. Еще мне концовку смотреть было нельзя, поэтому меня вывели из комнаты. И это стало асоциироваться у меня с каким-то таким кино, которое действительно влияет на человека.
При этом какое в вашей жизни место занимает фигурное катание?
С кино вышло случайно. А вот фигурное катание как-то гораздо больше на меня повлияло. Почти все свое время я до определенного возраста проводил на катке. Даже Москвы толком не видел — не было времени выехать за пределы кольца. Всю жизнь одна дорога — дом-каток, каток-дом. Школа и институт тоже всегда оставались на заднем плане.
Это ваш личный выбор был?
Кадр из фильма "День шахтера"
У меня спортивная семья: отец служил врачом в ЦСКА, мама там же работала. Родители отдали в спорт старшего брата, а меня — в гимнастику и в фигурное катание. Потом настал момент, когда пришлось выбирать что-то одно, и я бросил гимнастику. Постепенно стало все получаться: конкурсы, поездки. И меня затянуло. При этом когда ты все ставишь на спортивную карьеру, приходится от чего-то отказываться — например, от образования. Все совмещать нереально. Если бы у меня после школы отсутствовали спортивные результаты, я бы пошел поступать в университет. Но у меня все было наоборот — как раз тогда, когда я закончил школу, особенно пошло развитие в фигурном катании. И выбирать не пришлось. Наступил период постоянных гастролей, я круглый год ездил по миру, а в Москве бывал от силы месяца полтора-два. И в какой-то момент совсем перестал представлять, как у нас тут люди живут. Что-то взорвали, упал доллар, наступил кризис, кого-то убили — я понимал, что жизнь проходит мимо меня. Я даже в своей жизни не принимал участия.
А кино для вас получалось как бы такой попыткой жизнь захватить?
Да, кино в этом отношении стало попыткой узнать — как живут люди? Если бы я, например, рисовал картины, то тоже бы внедрялся в материал. Я хотел прежде всего для себя понять жизнь, ведь очень сложно составить свое мнение о ней по газетам, интернету, тв-передачам. Поэтому газеты я перестал читать еще в семнадцать лет, хотя до этого я читал очень много газет. Покупал каждую неделю целую огромную кипу и прочитывал каждую от корки до корки. Сначала газеты расходились во мнениях, а потом вдруг перестали и все начали транслировать со своих страниц примерно одно и тоже. Поскольку я был не согласен с этим мнением, то газеты покупать перестал. Еще так получилось, что когда я закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а учился по сути на режиссера игрового кино, то игровое кино с ходу начать снимать не мог. Но без дела сидеть я не привык — вообще очень много снимал — мне всегда не хватало заданий. Поэтому за три месяца до выпуска я просто взял камеру на курсах и пошел снимать — без задней мысли "что это будет?", лишь бы занять руки.