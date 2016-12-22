РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРОКАТЧИК Жизнь под вопросом (о фильме "Аир") Иван Кислый

Иван Кислый Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ. Читать далее РЕЦЕНЗИИ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА Убийца клана Инугами (Кон Итикава, 2006) ameli_sa Ссылки на каталог: Убийца клана Инугами (Inugamike no ichizoku) - Кон Итикава, 2006





Завязка фильма, как и в классическом английском детективе, наследство и скелеты в шкафу богатого клана Инугами. Ну, и как и полагается в азиатском триллере - месть. Месть - блюдо, которое подается холодным. Только-только закончилась мировая война, и старший внук основателя клана Инугами находится на излечении в госпитале. А завещание может быть оглашено только в присутствии всех членов семьи. Душеприказчик Инугами подозревает, что дело может оказаться не таким простым и приглашает детектива Киндаити - японского Коломбо, с нечесаными волосами, в потертом кимоно, с привычкой чесать голову в затруднительных случаях. Присутствие детектива не избавляет от череды загадочных и жутких смертей, но позволяет нам-зрителям узнать истину. Я не буду рассказывать сюжет, чтобы не умалить ваше удовольствие при просмотре этого фильма, но лишь отмечу один нюанс, отличающий японский детектив от европейского. Если в европейском детективе смерть - это лишь средство для построения сюжета, поэтому она не эстетизируется, то в японском же она чуть ли не главная цель фильма. И эта эстетика отвратительного, безобразного, ужасного, возможно, главное, что отличает японский кинематограф от европейского.

Одним словом, смотрите и наслаждайтесь.



Обсудить на форуме Давно когда-то, когда еще только-только зарождался Видеопрокат, я брала кассеты и смотрела кино. Смотрела я кино тогда подряд, беря что попалось под руку из видеопроката. В основном брала с полки под названием "Кино не для всех". И мне часто попадалось там японское кино, и этого было достаточно, чтобы понять, что японцы - это посланники внеземных цивилизаций. Несмотря на то, что они устроены, как мы, но это совсем другие люди, и разного между нами гораздо больше, чем совпадений. особенно в этом меня убеждали японские комедии. Но мне тогда еще не попадались японские детективы. И вчера, предпочтя скучному и предсказуемому сюжету чемпионата мира, насладилась я японским детективом "Убийца клана Инунгами" снятым Коном Итагавой на исходе жизни, когда ему было уже 90 лет. Надо сказать, что сам же Кон Итагава снял фильм по этой же повести (Сэйси Ёкомидзо) в 1976, причем фильм имел бешеный успех и послужил началу японского кинодетектива. И то, что через 30 лет он же решил переснять свой же фильм, тоже говорит что-то о японском национальном характере.Завязка фильма, как и в классическом английском детективе, наследство и скелеты в шкафу богатого клана Инугами. Ну, и как и полагается в азиатском триллере - месть. Месть - блюдо, которое подается холодным. Только-только закончилась мировая война, и старший внук основателя клана Инугами находится на излечении в госпитале. А завещание может быть оглашено только в присутствии всех членов семьи. Душеприказчик Инугами подозревает, что дело может оказаться не таким простым и приглашает детектива Киндаити - японского Коломбо, с нечесаными волосами, в потертом кимоно, с привычкой чесать голову в затруднительных случаях. Присутствие детектива не избавляет от череды загадочных и жутких смертей, но позволяет нам-зрителям узнать истину. Я не буду рассказывать сюжет, чтобы не умалить ваше удовольствие при просмотре этого фильма, но лишь отмечу один нюанс, отличающий японский детектив от европейского. Если в европейском детективе смерть - это лишь средство для построения сюжета, поэтому она не эстетизируется, то в японском же она чуть ли не главная цель фильма. И эта эстетика отвратительного, безобразного, ужасного, возможно, главное, что отличает японский кинематограф от европейского.Одним словом, смотрите и наслаждайтесь. профиль

личный блог

календарь