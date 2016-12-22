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Каталог Авторизация Логин войти Пароль забыли пароль? запомнить Имя запомнить Например: Cinematheque.livejournal.com войти Войти с логином OpenID Войти с логином Синематеки РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРОКАТЧИК Жизнь под вопросом (о фильме "Аир") Иван Кислый

Иван Кислый Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ. Читать далее РЕЦЕНЗИИ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА Гиперболоид инженера Гарина (Александр Ильич Гинцбург, 1965) media Ссылки на каталог: Гиперболоид инженера Гарина (Hyperballoid Engineer Garin) - Александр Ильич Гинцбург, 1965





Востребованность того или иного литературного материала для экранизаций зависит, как известно, от многих политических, социокультурных факторов. В этом отношении любопытен сравнительный анализ экранных трактовок популярного романа А.Н.Толстого (1883-1945) "Гиперболоид инженера Гарина" (1927) в медиаобразовательном контексте. Здесь мы снова используем методологию, разработанную У.Эко [Эко, 1998, с.209], А.Силверблэтом [Silverblatt, 2001, p.80-81], Л.Мастерманом [Masterman, 1985], К.Бэзэлгэт [Бэзэлгэт 1995], с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как "медийные агентства" (media agencies), "категории медиа/медиатекстов" (media/media text categories), "медийные технологии" (media technologies), "языки медиа" (media languages), "медийные репрезентации" (media representations) и "медийная аудитория" (media audiences), так как все эти понятия имеют прямое отношение к ценностным, идеологическим, рыночным и структурно-содержательным, аудиовизуальным, пространственно-временным, аспектам анализа медийных произведений.



Идеология, нравственные установки автора в социокультурном контексте, условия рынка, которые способствовали замыслу, про¬цессу создания и успеха медиатекста (доминирующие понятия: "медийные агентства", "категории медиа/медиатекстов", "медийные технологии", "медийные репрезентации", "медийная аудитория").



"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииПосле возвращения из короткой эмиграции (1918-1923) "красный граф" А.Н.Толстой, по-видимому, ставил перед собой две главные задачи: заслужить положительное реноме у коммунистического режима и в достаточно короткие сроки ощутимо поправить свое материальное положение (а нэп давал здесь немалые возможности). Трилогия "Хождение по мукам", начатая еще в 1922 году, писалась долго. И надо было срочно опубликовать какие-то не столь масштабные, зато коммерчески привлекательные вещи. Так возникла фантастическая повесть А.Н.Толстого "Аэлита" (1923), оперативно экранизированная Я.Протазановым в 1924 году. Идеологическая функция была здесь обозначена четко и ясно – коммунисты способны организовать революцию не только на Земле, но и на Марсе…



Со второй половины 1925 года А.Н.Толстой начал журнальную публикацию еще одного приключенческо-фантастического произведения – романа "Гиперболоид инженера Гарина" [Толстой, 1925-1927], по-видимому, также рассчитанного на последующую экранизацию. Идеологическая подоплека была здесь похожа на "аэлитную": сначала разоблачения буржуазного мира "желтого дьявола", а потом революционное восстание трудящихся против диктатуры маньяка-технократа Петра Петровича Гарина. Уже в ходе журнальной публикации возникла его первая переделка: второй вариант финала [Толстой, 1927]. Если в первом варианте [Толстой, 1926] после бунта рабочих на шахте под руководством коммуниста Шельги роковая красотка Зоя погибала, а Гарин бесследно исчезал, то в варианте финала 1927 года после революционного восстания Зоя и Гарин встречались на яхте "Аризона" и плыли навстречу новым авантюрам…



Да и потом с настойчивостью, заслуживающий лучшего применения, А.Н.Толстой"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации неоднократно возвращался к изменению романа: в 1934 он частично сократил текст (в редакции 1925-1927 годов в нем было немало технических терминов и чертежей), в 1936 выпустил адаптацию для детского возраста (без упоминаний о публичном доме на гаринском острове и о т.п. "взрослых" деталях). В 1937 роман был переработан еще раз с радикальным изменением финала: яхта "Аризона" терпела кораблекрушение, и Гарин с Зоей оказывались на необитаемом острове…



Вроде бы с идеологической точки зрения А.Н.Толстой сделал всё, что мог: теперь после восстания "рабочих масс" Гарин не отправлялся в плавание со своей возлюбленной, а в порядке возмездия вынужден был коротать остаток лет, питаясь морскими водорослями и рыбешкой на маленьком клочке земли посреди океана. Но нет: в 1939 году вышла заключительная редакция "Гиперболоида" [этот "канонический" текст сохранен в издании: Толстой, 2007], в которой автор – дабы еще резче усилить отрицательный имидж Гарина – заставил его украсть все идеи "аппарата" у инженера Манцева…



Между тем, несмотря на все старания А.Н.Толстого адаптировать роман к идеологической "повестке дня", советские кинематографисты 1920-х – 1950-х им так и не заинтересовались, хотя, казалось бы, сюжет "Гиперболоида…" по-голливудски кинематографичен: колоритные персонажи обрисованы ярко и броско, действие разворачивается динамично, в смешении жанров детектива, фантастики и пародии.



Время для экранизаций "Гиперболоида…" пришло в 1960-х – 1970-х, на пике интереса отечественного кинематографа к жанру фантастики, когда на экраны выходили не только космические истории ("Планета бурь", "Туманность Андромеды" и др.), но и экранизации романов А.Беляева ("Человек-амфибия", "Продавец воздуха"), а в книжных магазинах нарасхват шли сборники фантастических рассказов и повестей. Фантастика, как жанр, ощутимо заторможенный эпохой позднего сталинизма 1940-х – начала 1950-х вновь стал не только легитимным, но и официально одобряемым (естественно, при соблюдении "Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизациитогдашних правил идеологической игры). Так появилась первая экранизация – "Гиперболоид инженера Гарина" (1965) А.Гинцбурга, а затем и вторая – "Крах инженера Гарина" (1973) Л.Квинихидзе.



Конечно, идеологические штампы советских времен не обошли стороной работу Александра Гинцбурга: к примеру, американский миллиардер Роллинг выглядит в фильме алчным воплощением "желтого дьявола" империализма, а коммунист Шельга – кристально честным романтиком страны Советов.



Однако, несмотря на это, советская пресса 1960-х встретила фильм А.Гинцбурга весьма скептически. К примеру, специализировавшийся на фантастическом жанре критик В.А.Ревич писал: "В романе А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" великолепно переданы эпоха 1920-х годов, мироощущение писателя, вставшего на сторону молодой революционной страны. В "Гиперболоиде" наиболее сильна не научная, а социальная стороны: механика буржуазных взаимоотношений, биржевой игры, капиталистической морали и экономики. Но как раз социальная сторона начисто выпала из одноименного фильма, осталась опять-таки упрощенно детективная" [Ревич, 1968, с.83]. Через 16 лет тот же автор снова вернулся к анализу этой экранизации. На сей раз он убрал из своего текста идеологический пафос, но вновь подчеркнул, что "несмотря на редкостный по звучности имен актерский состав, фильм не удался. Была совершена типичная ошибка экранизаторов больших произведений прозы. Стремление не упустить основные сюжетные ходы приводит к беглости - мелькнул персонаж, пролетело событие - и дальше, дальше, скорее; экранного времени не хватает, чтобы всмотреться в лица, разобраться в сути событий" [Ревич, 1984].



Впрочем, зрительский успех фильма (его только за первый год демонстрации посмотрел без малого 21 миллион человек), показал, что аудиторию мало занимали проблемы "скорописи" медиатекста. Более того, быть может, именно то, что так раздражало в первой экранизации "Гиперболоида…" В.А.Ревича, послужило дополнительным манком для публики, тяготеющей к стремительному действию, детективной интриге и фантастике, не обремененной тяжким грузом идеологии и социальности. При этом надо, разумеется, иметь в виду, что советский кинорынок 1960-х - 1970-х во многом изолировал аудиторию от зрелищной западной кинопродукции, что давало отечественным фильмам развлекательных жанров дополнительные преимущества.



Фильм Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина" (1973) снимался уже в"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации телевизионном формате. Вероятно, на четыре серии минисериала были выделены весьма ограниченные средства, из-за чего наиболее дорогостоящие эпизоды (строительство золотоносной шахты на острове, уничтожение эскадры кораблей и пр.) выпали из сюжета, а фантастическая линия романа явно оказалась на втором плане. Зато на авансцену вышла придуманная авторами (в первую очередь, - сценаристом С.Потепаловым) идеологическая линия нацистов, желающих прибрать к рукам гаринский "аппарат".



О конкретных цифрах зрительского успеха "Краха…" судить трудно, т.к. в 1970-х в нашей стране еще не фиксировались "доли" и "рейтинги" телепередач и телефильмов, однако уже в силу того, что сериалов как таковых в этой время было крайне мало, можно не сомневаться, что экранизация популярного романа привлекла аудиторию не меньшую (а, скоре всего, и бОльшую), чем фильм А.Гинцбурга.



Структура повествования в медиатексте (доминирующие понятия: "категории медиа/медиатекстов", "медийные технологии", "языки медиа", "медийные репрезентации")



Как роман "Гиперболоид инженера Гарина", так и его экранизации, построены в русле традиционной структуры (детективных, фантастических) медиатекстов действия. Сюжет четко делится на завязку (в советской России 1920-х происходят таинственные события и убийства, связанные с аппаратом Гарина), развитие действия (Гарин вывозит аппарат на Запад, вынуждает миллиардера "Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииРоллинга к сотрудничеству, знакомится с содержанкой Роллинга Зоей) кульминацию (в разных редакциях романа и его экранизациях это либо уничтожение смертельным лучом европейских химических заводов, либо строительство Гариным золотоносной шахты на острове и уничтожение гиперболоидом вражеской эскадры) и развязку (в разных редакциях/экранизациях: восстание "революционных масс" на острове и исчезновение Гарина; его готовность к новым авантюрам; его "робинзонада" на необитаемом острове; его гибель). Психологические и социальные мотивировки (как в романе, так и в его экранизациях) даны, как правило, жирно, без глубинных нюансов (исключение – оригинальная психологическая трактовка Е.Евстигнеевым и О.Борисовым роли Гарина).



Схематично особенности жанровой модификации, иконографии, этику персонажей, проблематику романа "Гиперболоид инженера Гарина" и его экранизаций можно представить следующим образом:



Исторический период, место действия. В целом это вторая половина 1920-х годов – Советская Россия, Западная Европа (большей частью - Париж), морские просторы, некий остров в океане.



Обстановка, предметы быта. Скромный быт, интерьеры и предметы быта в Советской России, где центральный объект – заброшенная дача под Питером, где Гарин тайно осуществляет свои эксперименты со смертельным лучом. Богатый офис миллиардера Роллинга. Роскошно-китчевая обстановка гаринской империи на "золотом острове", комфортабельные интерьеры яхты "Аризона"…



Аудиовизуальные приемы, иконография. На фоне цветного, но вполне стандартного визуального ряда "Краха…" (1973), явно выделяется изысканное изобразительное решение первой – черно-белой экранизации "Гиперболоида инженера Гарина" (1965), выполненное в духе film noir (американские и французские фильмы с криминальным сюжетом 1940-х – 1950-х годов с мрачными мотивами обреченности, фатализма и элементами экспрессионизма): здесь и игра с линейной светотенью в ночных сценах, и контрастные перепады черного и белого в сценах дневных, и использование широкоугольного объектива, необычных точек съемки и т.п. Полагаю, что режиссер Александр Гинцбург (1907-1972) – сам бывший оператор, снявший легендарный фильм "Два бойца" (1943), - намеренно поставил такую задачу перед талантливым "камерменом" Александром Рыбиным.



Под стать визуальному стилю фильма оказалась и динамично-нервная, а местами и ироничная музыка композитора М.Вайнберга (1919-1996), на счету которого к тому времени уже были знаменитые фильмы "Летят журавли" (1957) и "Последний дюйм" (1958).



Думаю, именно неординарность аудиовизуального решения и была в первую очередь оценена жюри Международного фестиваля фантастических фильмов в Триесте (1966), присудившим фильму А.Гинцбурга главную премию.



Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты. По меткому замечанию В.А.Ревича, в романе "Гиперболоид инженера Гарина" в отношении к большинству действующих в нем лиц "явственно прослеживается насмешка, издевка; так, сам Петр Петрович Гарин, "сверхчеловек", диктатор, злодей - типичный герой приключенческого боевика, но его честолюбие, стремление к власти, изворотливость, безнравственность поданы с такими перехлестами, что он же воспринимается и как пародия на такого героя" [Ревич, 1984]. Гениальный Евгений Евстигнеев (1926-1992) в роли Гарина в экранизации 1965 года убрал эти пародийные перехлесты романного"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации героя, сделав его психологически убедительным фанатиком идеи обладания миром: умным, расчетливым и упорным, не чуждым иронии. Лексика, мимика и жесты его персонажа лаконичны и подчинены прагматике сюжетных обстоятельств. До поры до времени его одежда сугубо функциональна, и только на "золотом острове" Гарин позволяет себе воплотить свои дизайнерские фантазии…



Не менее выдающийся мастер – Олег Борисов (1929-1994) обрисовал своего Гарина (в экранизации 1973) иными красками, что дало повод для следующего ироничного пассажа критика: "Хотя инженер и произносит громкие слова о жажде власти, но если разобраться, в фильме он оказался довольно незлобивым пареньком. Он, правда, порешил двух человек, но исключительно в целях самообороны. Заводы взорвал вообще не он. Разве что любовницу увел у миллионера, но, согласитесь, что это все же совсем иное дело, нежели бредовые, подлинно фашистские планы романного Гарина. Крах такого Гарина и крах мелкого индивидуалиста, мечтающего обогатиться с помощью своего открытия, - это, как говорят, две большие разницы. Прикажете видеть в таком измельчании характера главного героя осовременивание романа?" [Ревич, 1984].



"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииНа мой взгляд, работа Олега Борисова получила здесь явно искаженную оценку. Борисов сыграл в "Крахе…" не "незлобивого паренька", а дьявольски умного и расчетливого циника, стремящегося завоевать мир любой ценой. Недаром его персонаж обладает способностью к мистическим исчезновениям и возникновениям, настойчивостью искусителя и шармом соблазнителя. Да, авторы "Краха…" убрали из своей экранизации "острые углы" толстовской трактовки Гарина. Смертельный луч на заводы направляет не Гарин, а Роллинг. Гарин не бросает Манцева на погибель в далекой экспедиции... Гарину не дано создать и свою "золотую империю". Столкнувшись с жестокой и сильной нацисткой организацией, персонаж Олега Борисова гибнет в океанских волнах вместе со своим аппаратом…



В роли Гарина О.Борисов продемонстрировал свой богатейший арсенал мимики и жеста, свою уникальную пластику и способность к перевоплощению. По сравнению с Гариным Олега Борисова Гарин Евгения Евстигнеева более резок, жесток и предсказуем…Что касается главного женского персонажа, то здесь Зоя Нонны Терентьевой (1942-1996) из "Краха…" (1973) выглядит по всем статьям эффектнее Натальи Климовой из экранизации 1965 года. Более того, Зоя в "Крахе…""Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации представлена менее схематично, чем в романе А.Толстого. В фильме Л.Квинихидзе демонический фанатик мирового господства Гарин находит себе достойную подругу. Эта авантюристка все ставит на карту: встречные мужчины - и Ролинг, и капитан Янсон, и сам Гарин - лишь пешки в ее собственной крупной игре. В Зое есть какое-то зловещее очарование, напоминающее очарование "трехмушкетерской" Миледи [Ревич, 1984].



Что касается "положительного", по замыслу А.Толстого, персонажа – коммуниста Шельги, то, как мне кажется, и в романе, и в его экранизациях он так и остался бледной "ходячей функцией" сюжета…



Существенное изменение в жизни персонажей. Жизнь главных персонажей – Гарина, Зои, Шельги и Роллинга – меняется с момента их встречи и (добровольного/вынужденного) альянса. Кульминация этих событий в окончательной версии романа и в его первой экранизации приходится на создание гаринской "империи" на "золотом острове". В экранизации Л.Квинихидзе кульминационные события происходят на яхте "Аризона", на которой действует нацистский агент Шефер.



Возникшая проблема. В основной версии романа А.Толстого и в ее экранизации 1965 года главной проблемой для Гарина становится восстание "рабочих масс" на острове. В экранизации 1973 года основной опасностью для гаринских планов стал нацистский заговор.



Поиски решения проблемы. Используя малый гиперболоид яхты "Аризона", Зоя уничтожает большой гиперболоид "золотого острова", а Гарин прилетает к ней на дирижабле (поздние версии романа и экранизация 1965 года). В версии Л.Квинихидзе Гарин, похоже, надеется только на удачу…



Решение проблемы. В первых версиях романа А.Толстой дает возможность Гарину либо исчезнуть, либо устремиться к новым авантюрам… В более поздних версиях романа и в экранизации А.Гинцбурга "решением" проблемы становится крушение яхты "Аризона" и "робинзонада" Гарина и Зои на необитаемом острове. В "Крахе…" высадка Гарина на океанский берег заканчивается его гибелью…

"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации



P.S. Несмотря на радикальную смену политической и социокультурной ситуации в России, популярность романа "Гиперболоид инженера Гарина" нисколько не пошла на спад, о чем говорит, к примеру, читательский успех его "сиквела" - романа "Второе пришествие инженера Гарина" [Алько, 2001] и, увы, незавершенная попытка Александра Абдулова еще раз перенести на экран историю о несостоявшемся властелине мира ("Выкрест", 2008). И как знать, быть может, мы когда-нибудь дождемся и с размахом сделанной голливудской версии "Гиперболоида…"





© Александр Федоров, 2013



Фильмография

Гиперболоид инженера Гарина. Россия, 1965. Режиссер А.Гинцбург. Сценаристы: А.Гинцбург, И.Маневич. Оператор А.Рыбин. Художники: Е.Галей, М.Карякин. Композитор М.Вайнберг. Актеры: Е.Евстигнеев, Н.Климова, В.Сафонов, М.Астангов, Ю.Саранцев, В.Дружников, А.Карапетян, М.Кузнецов, Б.Оя, А.Ромашин и др.

Аудитория: 20,8 млн. зрителей. Главная премия "Золотая печать города Триеста" на Международном кинофестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия, 1966).

Крах инженера Гарина. Россия, 1973. Режиссер Л.Квинихидзе. Сценарист С.Потепалов. Оператор В.Фастович. Художник Б.Быков. Композитор В.Успенский. Актеры: О.Борисов, Н.Терентьева, А.Белявский, В.Корзун, Г.Сайфулин, М.Волков, В.Татосов, Е.Копелян, Г.Гай, Э.Романов, В.Юшков, А.Кайдановский, А.Масюлис, А.Шведерский, В.Никулин и др.

Выкрест / Гарин. Россия, 2008. Режиссер А.Абдулов. Актеры: С.Никоненко, С.Степанченко, Е.Проклова, Е.Крюкова, Г.Мартиросян и др. Съемки фильма были прерваны в связи с болезнью и смертью А.Абдулова.



Обсудить на форуме "Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииВостребованность того или иного литературного материала для экранизаций зависит, как известно, от многих политических, социокультурных факторов. В этом отношении любопытен сравнительный анализ экранных трактовок популярного романа А.Н.Толстого (1883-1945) "Гиперболоид инженера Гарина" (1927) в медиаобразовательном контексте. Здесь мы снова используем методологию, разработанную У.Эко [Эко, 1998, с.209], А.Силверблэтом [Silverblatt, 2001, p.80-81], Л.Мастерманом [Masterman, 1985], К.Бэзэлгэт [Бэзэлгэт 1995], с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как "медийные агентства" (media agencies), "категории медиа/медиатекстов" (media/media text categories), "медийные технологии" (media technologies), "языки медиа" (media languages), "медийные репрезентации" (media representations) и "медийная аудитория" (media audiences), так как все эти понятия имеют прямое отношение к ценностным, идеологическим, рыночным и структурно-содержательным, аудиовизуальным, пространственно-временным, аспектам анализа медийных произведений.Идеология, нравственные установки автора в социокультурном контексте, условия рынка, которые способствовали замыслу, про¬цессу создания и успеха медиатекста (доминирующие понятия: "медийные агентства", "категории медиа/медиатекстов", "медийные технологии", "медийные репрезентации", "медийная аудитория")."Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииПосле возвращения из короткой эмиграции (1918-1923) "красный граф" А.Н.Толстой, по-видимому, ставил перед собой две главные задачи: заслужить положительное реноме у коммунистического режима и в достаточно короткие сроки ощутимо поправить свое материальное положение (а нэп давал здесь немалые возможности). Трилогия "Хождение по мукам", начатая еще в 1922 году, писалась долго. И надо было срочно опубликовать какие-то не столь масштабные, зато коммерчески привлекательные вещи. Так возникла фантастическая повесть А.Н.Толстого "Аэлита" (1923), оперативно экранизированная Я.Протазановым в 1924 году. Идеологическая функция была здесь обозначена четко и ясно – коммунисты способны организовать революцию не только на Земле, но и на Марсе…Со второй половины 1925 года А.Н.Толстой начал журнальную публикацию еще одного приключенческо-фантастического произведения – романа "Гиперболоид инженера Гарина" [Толстой, 1925-1927], по-видимому, также рассчитанного на последующую экранизацию. Идеологическая подоплека была здесь похожа на "аэлитную": сначала разоблачения буржуазного мира "желтого дьявола", а потом революционное восстание трудящихся против диктатуры маньяка-технократа Петра Петровича Гарина. Уже в ходе журнальной публикации возникла его первая переделка: второй вариант финала [Толстой, 1927]. Если в первом варианте [Толстой, 1926] после бунта рабочих на шахте под руководством коммуниста Шельги роковая красотка Зоя погибала, а Гарин бесследно исчезал, то в варианте финала 1927 года после революционного восстания Зоя и Гарин встречались на яхте "Аризона" и плыли навстречу новым авантюрам…Да и потом с настойчивостью, заслуживающий лучшего применения, А.Н.Толстой"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации неоднократно возвращался к изменению романа: в 1934 он частично сократил текст (в редакции 1925-1927 годов в нем было немало технических терминов и чертежей), в 1936 выпустил адаптацию для детского возраста (без упоминаний о публичном доме на гаринском острове и о т.п. "взрослых" деталях). В 1937 роман был переработан еще раз с радикальным изменением финала: яхта "Аризона" терпела кораблекрушение, и Гарин с Зоей оказывались на необитаемом острове…Вроде бы с идеологической точки зрения А.Н.Толстой сделал всё, что мог: теперь после восстания "рабочих масс" Гарин не отправлялся в плавание со своей возлюбленной, а в порядке возмездия вынужден был коротать остаток лет, питаясь морскими водорослями и рыбешкой на маленьком клочке земли посреди океана. Но нет: в 1939 году вышла заключительная редакция "Гиперболоида" [этот "канонический" текст сохранен в издании: Толстой, 2007], в которой автор – дабы еще резче усилить отрицательный имидж Гарина – заставил его украсть все идеи "аппарата" у инженера Манцева…Между тем, несмотря на все старания А.Н.Толстого адаптировать роман к идеологической "повестке дня", советские кинематографисты 1920-х – 1950-х им так и не заинтересовались, хотя, казалось бы, сюжет "Гиперболоида…" по-голливудски кинематографичен: колоритные персонажи обрисованы ярко и броско, действие разворачивается динамично, в смешении жанров детектива, фантастики и пародии.Время для экранизаций "Гиперболоида…" пришло в 1960-х – 1970-х, на пике интереса отечественного кинематографа к жанру фантастики, когда на экраны выходили не только космические истории ("Планета бурь", "Туманность Андромеды" и др.), но и экранизации романов А.Беляева ("Человек-амфибия", "Продавец воздуха"), а в книжных магазинах нарасхват шли сборники фантастических рассказов и повестей. Фантастика, как жанр, ощутимо заторможенный эпохой позднего сталинизма 1940-х – начала 1950-х вновь стал не только легитимным, но и официально одобряемым (естественно, при соблюдении "Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизациитогдашних правил идеологической игры). Так появилась первая экранизация – "Гиперболоид инженера Гарина" (1965) А.Гинцбурга, а затем и вторая – "Крах инженера Гарина" (1973) Л.Квинихидзе.Конечно, идеологические штампы советских времен не обошли стороной работу Александра Гинцбурга: к примеру, американский миллиардер Роллинг выглядит в фильме алчным воплощением "желтого дьявола" империализма, а коммунист Шельга – кристально честным романтиком страны Советов.Однако, несмотря на это, советская пресса 1960-х встретила фильм А.Гинцбурга весьма скептически. К примеру, специализировавшийся на фантастическом жанре критик В.А.Ревич писал: "В романе А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" великолепно переданы эпоха 1920-х годов, мироощущение писателя, вставшего на сторону молодой революционной страны. В "Гиперболоиде" наиболее сильна не научная, а социальная стороны: механика буржуазных взаимоотношений, биржевой игры, капиталистической морали и экономики. Но как раз социальная сторона начисто выпала из одноименного фильма, осталась опять-таки упрощенно детективная" [Ревич, 1968, с.83]. Через 16 лет тот же автор снова вернулся к анализу этой экранизации. На сей раз он убрал из своего текста идеологический пафос, но вновь подчеркнул, что "несмотря на редкостный по звучности имен актерский состав, фильм не удался. Была совершена типичная ошибка экранизаторов больших произведений прозы. Стремление не упустить основные сюжетные ходы приводит к беглости - мелькнул персонаж, пролетело событие - и дальше, дальше, скорее; экранного времени не хватает, чтобы всмотреться в лица, разобраться в сути событий" [Ревич, 1984].Впрочем, зрительский успех фильма (его только за первый год демонстрации посмотрел без малого 21 миллион человек), показал, что аудиторию мало занимали проблемы "скорописи" медиатекста. Более того, быть может, именно то, что так раздражало в первой экранизации "Гиперболоида…" В.А.Ревича, послужило дополнительным манком для публики, тяготеющей к стремительному действию, детективной интриге и фантастике, не обремененной тяжким грузом идеологии и социальности. При этом надо, разумеется, иметь в виду, что советский кинорынок 1960-х - 1970-х во многом изолировал аудиторию от зрелищной западной кинопродукции, что давало отечественным фильмам развлекательных жанров дополнительные преимущества.Фильм Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина" (1973) снимался уже в"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации телевизионном формате. Вероятно, на четыре серии минисериала были выделены весьма ограниченные средства, из-за чего наиболее дорогостоящие эпизоды (строительство золотоносной шахты на острове, уничтожение эскадры кораблей и пр.) выпали из сюжета, а фантастическая линия романа явно оказалась на втором плане. Зато на авансцену вышла придуманная авторами (в первую очередь, - сценаристом С.Потепаловым) идеологическая линия нацистов, желающих прибрать к рукам гаринский "аппарат".О конкретных цифрах зрительского успеха "Краха…" судить трудно, т.к. в 1970-х в нашей стране еще не фиксировались "доли" и "рейтинги" телепередач и телефильмов, однако уже в силу того, что сериалов как таковых в этой время было крайне мало, можно не сомневаться, что экранизация популярного романа привлекла аудиторию не меньшую (а, скоре всего, и бОльшую), чем фильм А.Гинцбурга.Структура повествования в медиатексте (доминирующие понятия: "категории медиа/медиатекстов", "медийные технологии", "языки медиа", "медийные репрезентации")Как роман "Гиперболоид инженера Гарина", так и его экранизации, построены в русле традиционной структуры (детективных, фантастических) медиатекстов действия. Сюжет четко делится на завязку (в советской России 1920-х происходят таинственные события и убийства, связанные с аппаратом Гарина), развитие действия (Гарин вывозит аппарат на Запад, вынуждает миллиардера "Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииРоллинга к сотрудничеству, знакомится с содержанкой Роллинга Зоей) кульминацию (в разных редакциях романа и его экранизациях это либо уничтожение смертельным лучом европейских химических заводов, либо строительство Гариным золотоносной шахты на острове и уничтожение гиперболоидом вражеской эскадры) и развязку (в разных редакциях/экранизациях: восстание "революционных масс" на острове и исчезновение Гарина; его готовность к новым авантюрам; его "робинзонада" на необитаемом острове; его гибель). Психологические и социальные мотивировки (как в романе, так и в его экранизациях) даны, как правило, жирно, без глубинных нюансов (исключение – оригинальная психологическая трактовка Е.Евстигнеевым и О.Борисовым роли Гарина).Схематично особенности жанровой модификации, иконографии, этику персонажей, проблематику романа "Гиперболоид инженера Гарина" и его экранизаций можно представить следующим образом:Исторический период, место действия. В целом это вторая половина 1920-х годов – Советская Россия, Западная Европа (большей частью - Париж), морские просторы, некий остров в океане.Обстановка, предметы быта. Скромный быт, интерьеры и предметы быта в Советской России, где центральный объект – заброшенная дача под Питером, где Гарин тайно осуществляет свои эксперименты со смертельным лучом. Богатый офис миллиардера Роллинга. Роскошно-китчевая обстановка гаринской империи на "золотом острове", комфортабельные интерьеры яхты "Аризона"…Аудиовизуальные приемы, иконография. На фоне цветного, но вполне стандартного визуального ряда "Краха…" (1973), явно выделяется изысканное изобразительное решение первой – черно-белой экранизации "Гиперболоида инженера Гарина" (1965), выполненное в духе film noir (американские и французские фильмы с криминальным сюжетом 1940-х – 1950-х годов с мрачными мотивами обреченности, фатализма и элементами экспрессионизма): здесь и игра с линейной светотенью в ночных сценах, и контрастные перепады черного и белого в сценах дневных, и использование широкоугольного объектива, необычных точек съемки и т.п. Полагаю, что режиссер Александр Гинцбург (1907-1972) – сам бывший оператор, снявший легендарный фильм "Два бойца" (1943), - намеренно поставил такую задачу перед талантливым "камерменом" Александром Рыбиным.Под стать визуальному стилю фильма оказалась и динамично-нервная, а местами и ироничная музыка композитора М.Вайнберга (1919-1996), на счету которого к тому времени уже были знаменитые фильмы "Летят журавли" (1957) и "Последний дюйм" (1958).Думаю, именно неординарность аудиовизуального решения и была в первую очередь оценена жюри Международного фестиваля фантастических фильмов в Триесте (1966), присудившим фильму А.Гинцбурга главную премию.Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты. По меткому замечанию В.А.Ревича, в романе "Гиперболоид инженера Гарина" в отношении к большинству действующих в нем лиц "явственно прослеживается насмешка, издевка; так, сам Петр Петрович Гарин, "сверхчеловек", диктатор, злодей - типичный герой приключенческого боевика, но его честолюбие, стремление к власти, изворотливость, безнравственность поданы с такими перехлестами, что он же воспринимается и как пародия на такого героя" [Ревич, 1984]. Гениальный Евгений Евстигнеев (1926-1992) в роли Гарина в экранизации 1965 года убрал эти пародийные перехлесты романного"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации героя, сделав его психологически убедительным фанатиком идеи обладания миром: умным, расчетливым и упорным, не чуждым иронии. Лексика, мимика и жесты его персонажа лаконичны и подчинены прагматике сюжетных обстоятельств. До поры до времени его одежда сугубо функциональна, и только на "золотом острове" Гарин позволяет себе воплотить свои дизайнерские фантазии…Не менее выдающийся мастер – Олег Борисов (1929-1994) обрисовал своего Гарина (в экранизации 1973) иными красками, что дало повод для следующего ироничного пассажа критика: "Хотя инженер и произносит громкие слова о жажде власти, но если разобраться, в фильме он оказался довольно незлобивым пареньком. Он, правда, порешил двух человек, но исключительно в целях самообороны. Заводы взорвал вообще не он. Разве что любовницу увел у миллионера, но, согласитесь, что это все же совсем иное дело, нежели бредовые, подлинно фашистские планы романного Гарина. Крах такого Гарина и крах мелкого индивидуалиста, мечтающего обогатиться с помощью своего открытия, - это, как говорят, две большие разницы. Прикажете видеть в таком измельчании характера главного героя осовременивание романа?" [Ревич, 1984]."Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииНа мой взгляд, работа Олега Борисова получила здесь явно искаженную оценку. Борисов сыграл в "Крахе…" не "незлобивого паренька", а дьявольски умного и расчетливого циника, стремящегося завоевать мир любой ценой. Недаром его персонаж обладает способностью к мистическим исчезновениям и возникновениям, настойчивостью искусителя и шармом соблазнителя. Да, авторы "Краха…" убрали из своей экранизации "острые углы" толстовской трактовки Гарина. Смертельный луч на заводы направляет не Гарин, а Роллинг. Гарин не бросает Манцева на погибель в далекой экспедиции... Гарину не дано создать и свою "золотую империю". Столкнувшись с жестокой и сильной нацисткой организацией, персонаж Олега Борисова гибнет в океанских волнах вместе со своим аппаратом…В роли Гарина О.Борисов продемонстрировал свой богатейший арсенал мимики и жеста, свою уникальную пластику и способность к перевоплощению. По сравнению с Гариным Олега Борисова Гарин Евгения Евстигнеева более резок, жесток и предсказуем…Что касается главного женского персонажа, то здесь Зоя Нонны Терентьевой (1942-1996) из "Краха…" (1973) выглядит по всем статьям эффектнее Натальи Климовой из экранизации 1965 года. Более того, Зоя в "Крахе…""Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизации представлена менее схематично, чем в романе А.Толстого. В фильме Л.Квинихидзе демонический фанатик мирового господства Гарин находит себе достойную подругу. Эта авантюристка все ставит на карту: встречные мужчины - и Ролинг, и капитан Янсон, и сам Гарин - лишь пешки в ее собственной крупной игре. В Зое есть какое-то зловещее очарование, напоминающее очарование "трехмушкетерской" Миледи [Ревич, 1984].Что касается "положительного", по замыслу А.Толстого, персонажа – коммуниста Шельги, то, как мне кажется, и в романе, и в его экранизациях он так и остался бледной "ходячей функцией" сюжета…Существенное изменение в жизни персонажей. Жизнь главных персонажей – Гарина, Зои, Шельги и Роллинга – меняется с момента их встречи и (добровольного/вынужденного) альянса. Кульминация этих событий в окончательной версии романа и в его первой экранизации приходится на создание гаринской "империи" на "золотом острове". В экранизации Л.Квинихидзе кульминационные события происходят на яхте "Аризона", на которой действует нацистский агент Шефер.Возникшая проблема. В основной версии романа А.Толстого и в ее экранизации 1965 года главной проблемой для Гарина становится восстание "рабочих масс" на острове. В экранизации 1973 года основной опасностью для гаринских планов стал нацистский заговор.Поиски решения проблемы. Используя малый гиперболоид яхты "Аризона", Зоя уничтожает большой гиперболоид "золотого острова", а Гарин прилетает к ней на дирижабле (поздние версии романа и экранизация 1965 года). В версии Л.Квинихидзе Гарин, похоже, надеется только на удачу…Решение проблемы. В первых версиях романа А.Толстой дает возможность Гарину либо исчезнуть, либо устремиться к новым авантюрам… В более поздних версиях романа и в экранизации А.Гинцбурга "решением" проблемы становится крушение яхты "Аризона" и "робинзонада" Гарина и Зои на необитаемом острове. В "Крахе…" высадка Гарина на океанский берег заканчивается его гибелью…"Гиперболоид инженера Гарина": роман и его экранизацииP.S. Несмотря на радикальную смену политической и социокультурной ситуации в России, популярность романа "Гиперболоид инженера Гарина" нисколько не пошла на спад, о чем говорит, к примеру, читательский успех его "сиквела" - романа "Второе пришествие инженера Гарина" [Алько, 2001] и, увы, незавершенная попытка Александра Абдулова еще раз перенести на экран историю о несостоявшемся властелине мира ("Выкрест", 2008). И как знать, быть может, мы когда-нибудь дождемся и с размахом сделанной голливудской версии "Гиперболоида…"© Александр Федоров, 2013ФильмографияГиперболоид инженера Гарина. Россия, 1965. Режиссер А.Гинцбург. Сценаристы: А.Гинцбург, И.Маневич. Оператор А.Рыбин. Художники: Е.Галей, М.Карякин. Композитор М.Вайнберг. Актеры: Е.Евстигнеев, Н.Климова, В.Сафонов, М.Астангов, Ю.Саранцев, В.Дружников, А.Карапетян, М.Кузнецов, Б.Оя, А.Ромашин и др.Аудитория: 20,8 млн. зрителей. Главная премия "Золотая печать города Триеста" на Международном кинофестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия, 1966).Крах инженера Гарина. Россия, 1973. Режиссер Л.Квинихидзе. Сценарист С.Потепалов. Оператор В.Фастович. Художник Б.Быков. Композитор В.Успенский. Актеры: О.Борисов, Н.Терентьева, А.Белявский, В.Корзун, Г.Сайфулин, М.Волков, В.Татосов, Е.Копелян, Г.Гай, Э.Романов, В.Юшков, А.Кайдановский, А.Масюлис, А.Шведерский, В.Никулин и др.Выкрест / Гарин. Россия, 2008. Режиссер А.Абдулов. Актеры: С.Никоненко, С.Степанченко, Е.Проклова, Е.Крюкова, Г.Мартиросян и др. Съемки фильма были прерваны в связи с болезнью и смертью А.Абдулова. профиль

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