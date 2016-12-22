ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Большой фестиваль мультфильмов в Москве

С 28 октября по 7 ноября в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов – один из самых крупных киносмотров международной и отечественной анимации в России. На открытии будет показана Жизнь кота известных в фестивальном мире "фолимажевских" режиссеров Алена Ганьоля и Жан-Лупа Феличоли, которые любимы многими за изысканные короткометражки Маленькие трагедии, Эгоист, Коридор и др.

Все фильмы традиционно поделены по тематическим секциям. В программе "Премьеры" можно увидеть российские мультфильмы, снятые за последний год; "Победители" представлены зарубежными картинами – призерами престижных фестивалей мира. Для детей подготовлено шесть программ российских мультфильмов последних лет, разделенных по возрастам, и программа зарубежных мультфильмов.

На фестивале покажут новую работу знаменитого француза Мишеля Осело Сказки на ночь, ретроспективу фильмов мастера анимационного кино Андрея Хржановского и легенду польской анимации Петра Думала. В "Экспериментальных компьютерных фильмах" можно будет увидеть, как сегодняшние режиссеры пытаются расширить границы компьютерной эстетики и найти для 3D применение более экстравагантное, чем безусловное воспроизведение действительности.



Фестиваль предлагает обширную образовательную программу – выставки, школы, мастер-классы, целый ряд документальных фильмов об анимации, а также картины, посвященные трем юбилярам нынешней осени:



Показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Пионер", "Ролан", Актовом зале на Бауманской и др



Обсудить на форуме На фестивале покажут новую работу знаменитого француза Мишеля Осело, ретроспективу фильмов мастера анимационного кино Андрея Хржановского и легенду польской анимации Петра Думала. В "Экспериментальных компьютерных фильмах" можно будет увидеть, как сегодняшние режиссеры пытаются расширить границы компьютерной эстетики и найти для 3D применение более экстравагантное, чем безусловное воспроизведение действительности.Фестиваль предлагает обширную образовательную программу – выставки, школы, мастер-классы, целый ряд документальных фильмов об анимации, а также картины, посвященные трем юбилярам нынешней осени: Гарри Бардину , Эдуарду Назарову и Юрию Норштейну , которым исполняется по 70 лет. Юрий Борисович Норштейн, уже традиционно, выступит с лекцией. На этот раз ее тема: "Изобразительное искусство, как предчувствие анимации".Показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Пионер", "Ролан", Актовом зале на Бауманской и др