С 21 по 24 октября в кинотеатре 35 mm пройдет Фестиваль "2-in-1". В его конкурсную программу вошли девять картин, которые, по словам организаторов, должны удивить и эпатировать зрителя.
Сергей Лобан и Марина Потапова
В их числе португальская лента Америка с Чулпан Хаматовой в роли русской эмигрантки, Пожары известного канадского режиссера Дени Вильнева, чешская лента Голова-руки-сердце Давида Аржаба, американская картина Терри и др.
Также в рамках фестиваля состоятся "тематические дни": "День короткого метра", "День анимации", "День документального кино", "День "Свои 2000", посвященный творчеству движения "Свои 2000" и его неформальным лидерам Марине Потаповой и Сергею Лобану
. А также будут представлены программа индийского кино Болливуд наносит ответный удар
, программа, посвященная взаимодействию кино и архитектуры и традиционная Московская полночь
.
Основное жюри представляют три режиссера: Нанук Леопольд (Нидерланды), Никола Лежаич (Сербия) и Сергей Лобан (Россия).