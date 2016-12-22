ИНТЕРВЬЮ Андрей Грязев: "Всегда снимаю то кино, которое сам смог бы смотреть" Антон Сазонов

Антон Сазонов Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше. Читать далее

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Фестиваль "2-in-1" в Москве

С 21 по 24 октября в кинотеатре 35 mm пройдет Фестиваль "2-in-1". В его конкурсную программу вошли девять картин, которые, по словам организаторов, должны удивить и эпатировать зрителя. Сергей Лобан и Марина Потапова



В их числе португальская лента Америка с Чулпан Хаматовой в роли русской эмигрантки, Пожары известного канадского режиссера Дени Вильнева, чешская лента Голова-руки-сердце Давида Аржаба, американская картина Терри и др.

Также в рамках фестиваля состоятся "тематические дни": "День короткого метра", "День анимации", "День документального кино", "День "Свои 2000", посвященный творчеству движения "Свои 2000" и его неформальным лидерам Марине Потаповой и Болливуд наносит ответный удар, программа, посвященная взаимодействию кино и архитектуры и традиционная Московская полночь.



Основное жюри представляют три режиссера: Нанук Леопольд (Нидерланды), Никола Лежаич (Сербия) и Сергей Лобан (Россия).



Обсудить на форуме Также в рамках фестиваля состоятся "тематические дни": "День короткого метра", "День анимации", "День документального кино", "День "Свои 2000", посвященный творчеству движения "Свои 2000" и его неформальным лидерам Марине Потаповой и Сергею Лобану . А также будут представлены программа индийского кино, программа, посвященная взаимодействию кино и архитектуры и традиционнаяОсновное жюри представляют три режиссера: Нанук Леопольд (Нидерланды), Никола Лежаич (Сербия) и Сергей Лобан (Россия).