Тема данной книги* представляется значимой в силу следующих причин: кинематограф (благодаря телепоказам, аудиовизуальным носителям различных форматов) остается эффективным средством влияния (в том числе и политического, идеологического) на аудиторию, следовательно, изучение такого аспекта как сравнительный анализ эволюции образа Белого движения в отечественном и зарубежном игровом кинематографе звукового периода сегодня актуально. Материалы книги могут найти применение в сфере политологического, социологического, культурологического и искусствоведческого образования, медиапедагогики.

Для исследователей в области политологии, культурологии, киноведения, медиакультуры, медиаобразования, социологии, преподавателей, аспирантов и студентов вузов гуманитарных специальностей, широкого круга читателей, интересующихся данной тематикой.



* Данная книга написана при финансовой поддержке государственной стипендии Министерства культуры Российской Федерации (2015).



Fedorov, A. White Movement's Image Evolution On the Soviet, Russian and Foreign Screen - The Sound Period. Moscow: ICO Information for All, 2015. 120 p.



The theme of this book is important for the following reasons: cinema (thanks TV and other audiovisual media in different formats) remains an effective means of influence (including political, ideological) to the audience, therefore, the study of this aspect as a comparative analysis of the white movement image evolution on the Soviet, Russian and Foreign Screen (the sound period) relevant today. For scholars, universities professors and students.



© Федоров Александр Викторович, Alexander Fedorov, 2015.



