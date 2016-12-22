ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ Смерть капитанов грез Александр Шпагин

Александр Шпагин Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы. Читать далее ОБСУЖДЕНИЕ Американское независимое кино bebebe



Сам-то он полагает, что: "Понятие независимости — относительное. Вас нельзя назвать независимым, если вы не снимаете кино за свой собственный счет, чего в здравом уме никто не делает".

Смотрю фильм Джармуша "Мистический поезд".

Понимаю, почему ему дали деньги на этот фильм. Все любят Элвиса. Японцы приезжают в Теннесси из Йокогамы, потому что любят Элвиса. Будда - это Элвис. Англичанин Джонни не любит Элвиса, но бессознательно косит под Элвиса. А еще в Теннесси (один из штатов "Черного пояса" США) белые дружат с черными. Пьют с ними. Хулиганят с ними. И над всем этим носится дух Элвиса.

Если бы я была американским продюсером, я бы тоже дала деньги на этот фильм. Очень трудно найти человека, который умеет так лгать. Такому человеку не жалко дать денег. Идеология и пропаганда стоят денег. Искусная пропаганда стоит больших денег. Эти упрощенные смыслы не стыдно экспортировать в Европу и называть независимым кино. Вот, смотрите - это юмор и сарказм. Джармуш показывает истинную Америку. Он иронизирует и шутит над великой Америкой (слово "великая" - ключевое).



Обсудить на форуме Джармуш - якобы представитель, якобы независимого кино Америки. Он НЕ берет деньги в Голливуде. У него мало денег... НО почему-то много фильмов.Сам-то он полагает, что: "Понятие независимости — относительное. Вас нельзя назвать независимым, если вы не снимаете кино за свой собственный счет, чего в здравом уме никто не делает".Смотрю фильм Джармуша "Мистический поезд".Понимаю, почему ему дали деньги на этот фильм. Все любят Элвиса. Японцы приезжают в Теннесси из Йокогамы, потому что любят Элвиса. Будда - это Элвис. Англичанин Джонни не любит Элвиса, но бессознательно косит под Элвиса. А еще в Теннесси (один из штатов "Черного пояса" США) белые дружат с черными. Пьют с ними. Хулиганят с ними. И над всем этим носится дух Элвиса.Если бы я была американским продюсером, я бы тоже дала деньги на этот фильм. Очень трудно найти человека, который умеет так лгать. Такому человеку не жалко дать денег. Идеология и пропаганда стоят денег. Искусная пропаганда стоит больших денег. Эти упрощенные смыслы не стыдно экспортировать в Европу и называть независимым кино. Вот, смотрите - это юмор и сарказм. Джармуш показывает истинную Америку. Он иронизирует и шутит над великой Америкой (слово "великая" - ключевое). профиль

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