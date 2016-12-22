РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРОКАТЧИК Жизнь под вопросом (о фильме "Аир") Иван Кислый

Иван Кислый Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ. Читать далее ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Фильмы о Берлине в Санкт-Петербурге

С октября по декабрь в Санкт-Петербурге будет представлен кинопроект "Берлин: три эпохи одного города". В программе фильмы, в которых город не просто выступает декорацией и фоном для происходящих в кадре событий, но и становится полноправным их участником. Кадр из фильма "Берлин. Симфония большого города"

28 и 29 октября зрители увидят программу "Берлин, которого больше нет". В нее вошли две ленты эпохи немого кино, сохранившие атмосферу и дыхание мегаполиса, еще не разрушенного войной и не разделенного стеной. Документальная работа Вальтера Руттмана Берлин. Симфония большого города – один день из жизни немецкой столицы 20-х годов прошлого века и Люди в воскресенье наполовину документальная, наполовину игровая лента, снятая четверкой начинающих режиссеров, позже сделавших карьеру в Голливуде (в числе создателей фильма – классики Фред Циннеман и Билли Уайлдер). Это камерная история об уикенде, проведенном на берегу озера Ваннзее четвёркой молодых столичных оболтусов.

Тема ноябрьского блока кинопоказов – "Берлинская стена и её падение". Герои представленных фильмов – люди, которые по разным причинам "пропустили" это важное историческое событие и теперь вынуждены приспосабливаться к новой реальности. В программе одна из самых успешных лент в истории немецкого кино – трагикомедия Вольфганга Беккера Гудбай, Ленин и драма Ханнеса Штера Берлин – это в Германии.



Третья часть программы "Новое время" посвящена современному Берлину. Откроет декабрьскую серию документальный фильм В Берлине, снятый легендарным немецким оператором Михаэлем Бальхаусом, работавшим с



Завершит программу трагикомедия Лето на балконе – это тоже история о современном Берлине, но в отличие от Бальхауса Дрезен, выходец из ГДР, смотрит на любимый город не с высоты птичьего полета, а с маленького балкончика в районе Пренцлауэр-Берг. Его Берлин – это не мегаполис с амбициями, а просто место, в котором приятно жить.



Вход на кинопоказы свободный.



Обсудить на форуме Тема ноябрьского блока кинопоказов – "Берлинская стена и её падение". Герои представленных фильмов – люди, которые по разным причинам "пропустили" это важное историческое событие и теперь вынуждены приспосабливаться к новой реальности. В программе одна из самых успешных лент в истории немецкого кино – трагикомедия Вольфганга Беккераи драма Ханнеса ШтераТретья часть программы "Новое время" посвящена современному Берлину. Откроет декабрьскую серию документальный фильм, снятый легендарным немецким оператором Михаэлем Бальхаусом, работавшим с Райнером Вернером Фассбиндером и Мартином Скорсезе, и его коллегой Чиро Каппеллари. Выбрав два десятка персонажей, среди которых есть и знаменитости – например, бургомистр города Клаус Воверайт и гитарист группы Einstürzende Neubauten Александр Хаке, авторы картины пытаются понять, чем притягивает людей со всего мира немецкая столица XXI века и, какое у нее будущее.Завершит программу трагикомедия Андреаса Дрезена – это тоже история о современном Берлине, но в отличие от Бальхауса Дрезен, выходец из ГДР, смотрит на любимый город не с высоты птичьего полета, а с маленького балкончика в районе Пренцлауэр-Берг. Его Берлин – это не мегаполис с амбициями, а просто место, в котором приятно жить.Вход на кинопоказы свободный. профиль

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