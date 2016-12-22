ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Польские короткометражки в Москве

С 28 по 30 октября в Москве будет представлена Программа польского короткого метра, в которую вошли тринадцать картин 2006–2010 гг.

В их числе Трое на выданье Бартоша Кнопка известного по документальной короткометражке Кролик по-берлински (критики писали в связи с Кроликом… о попытке создать новый жанр "документальной сказки" ).



Показы включают фильмы выпускников киношколы в Лодзи – Сыграй со мной, Мать, Школы кинорежиссуры Кусочек лета, Twist & Blood.



Также зрители увидят музыкально-поэтический фильм, основным лейтмотивом которого являются расставания, возвращения и прощания (2 шага за"), аудиовизуальную работу, где звук играет ведущую роль, предвосхищая рождение визуальных образов (Шум), историю двух мальчиков: занимающегося проституцией подростка по кличке Люкс и нищенствующего ребенка с собакой (Люкс).



Показы пройдут в кинотеатре 35 mm.



Обсудить на форуме (2) Показы включают фильмы выпускников киношколы в Лодзи –, Школы кинорежиссуры Анджея Вайды в Варшаве –Также зрители увидят музыкально-поэтический фильм, основным лейтмотивом которого являются расставания, возвращения и прощания (), аудиовизуальную работу, где звук играет ведущую роль, предвосхищая рождение визуальных образов (), историю двух мальчиков: занимающегося проституцией подростка по кличке Люкс и нищенствующего ребенка с собакой ().Показы пройдут в кинотеатре 35 mm.