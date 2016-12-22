С 28 по 30 октября в Москве будет представлена Программа польского короткого метра, в которую вошли тринадцать картин 2006–2010 гг.
В их числе Трое на выданье Бартоша Кнопка известного по документальной короткометражке Кролик по-берлински (критики писали в связи с Кроликом… о попытке создать новый жанр "документальной сказки" ).
Показы включают фильмы выпускников киношколы в Лодзи – Сыграй со мной
, Мать
, Школы кинорежиссуры Анджея Вайды
в Варшаве – Кусочек лета
, Twist & Blood
.
Также зрители увидят музыкально-поэтический фильм, основным лейтмотивом которого являются расставания, возвращения и прощания (2 шага за"
), аудиовизуальную работу, где звук играет ведущую роль, предвосхищая рождение визуальных образов (Шум
), историю двух мальчиков: занимающегося проституцией подростка по кличке Люкс и нищенствующего ребенка с собакой (Люкс
).
Показы пройдут в кинотеатре 35 mm.