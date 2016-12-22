С 25 по 30 октября Музей кино представляет программу "Сюрреализм и окрестности", в которую включены азы французского киноавангарда – Раковина и священник Жермен Дюлак, Андалузский пес и Золотой век Бунюэля; единственный полнометражный фильм Жана Виго Аталанта, считающийся образцом "поэтического реализма" в кинематографе; абсурдистская короткометражка Полански Млекопитающее, Скромное обаяние буржуазии Бунюэля.
Также будет представлена восьмиминутная анимация Ночь на лысой горе Александра Алексеева, считающегося одним из основателей французской мультипликации и крупнейшим представителем экспериментального кино; работы великих комиков американского кино – Полицейские Эдварда Ф. Клайна и Бастера Китона, Утиный суп Лео Мак-Кери (с участием братьев Маркс).
Завершится программа фильмами из актива отечественного экспериментального кино 1990-х годов, в числе которых многострадальная Барабаниада Сергея Овчарова
("сказка странствий" маленького музыканта с другом-ворогом барабаном по абсурду девяностых" – И. Васильева), Лошадь, скрипка… и немножко нервно
Ирины Евтеевой, выполненная на стыке документального, игрового и анимационного кино; Перлимплин
Татьяны Чивиковой – фантазия, навеянная пьесой Лорки и работами Дали; Гомо парадоксум II
Владимира Кобрина.
Показы пройдут в Центральном доме художника.