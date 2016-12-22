ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Программа "Сюрреализм и окрестности" в Москве

С 25 по 30 октября Музей кино представляет программу "Сюрреализм и окрестности", в которую включены азы французского киноавангарда – Раковина и священник Жермен Дюлак, Андалузский пес и Золотой век Бунюэля; единственный полнометражный фильм Жана Виго Аталанта, считающийся образцом "поэтического реализма" в кинематографе; абсурдистская короткометражка Полански Млекопитающее, Скромное обаяние буржуазии Бунюэля.



Также будет представлена восьмиминутная анимация Ночь на лысой горе Александра Алексеева, считающегося одним из основателей французской мультипликации и крупнейшим представителем экспериментального кино; работы великих комиков американского кино – Полицейские Эдварда Ф. Клайна и Бастера Китона, Утиный суп Лео Мак-Кери (с участием братьев Маркс).

Завершится программа фильмами из актива отечественного экспериментального кино 1990-х годов, в числе которых многострадальная Барабаниада Лошадь, скрипка… и немножко нервно Ирины Евтеевой, выполненная на стыке документального, игрового и анимационного кино; Перлимплин Татьяны Чивиковой – фантазия, навеянная пьесой Лорки и работами Дали; Гомо парадоксум II Владимира Кобрина.



Показы пройдут в Центральном доме художника.



Обсудить на форуме Завершится программа фильмами из актива отечественного экспериментального кино 1990-х годов, в числе которых многострадальная Сергея Овчарова ("сказка странствий" маленького музыканта с другом-ворогом барабаном по абсурду девяностых" – И. Васильева),Ирины Евтеевой, выполненная на стыке документального, игрового и анимационного кино;Татьяны Чивиковой – фантазия, навеянная пьесой Лорки и работами Дали;Владимира Кобрина.Показы пройдут в Центральном доме художника.