Фильм петербургского режиссера-документалиста Виктора Косаковского Да здравствуют антиподы! претендует на награду Европейской киноакадемии в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает The Hollywood Reporter.
Виктор Косаковский
Два других претендента – 3D-лента Вима Вендерса Пина и фильм Положение на звездном небе, завершающий трилогию голландца Леонарда Ретеля Хелмриха о жизни деревенской семьи в Индонезии.
Виктор Косаковский – признанный режиссер в мире кинодокументалистики, однако его фильмы больше известны за рубежом, нежели на родине. Его картина Тише!
также входила в число претендентов на "европейский "Оскар" в 2003 году. Фильм Да здравствуют антиподы!
был показан на открытии Венецианского кинофестиваля в этом году.
Победители будут объявлены 3 декабря. Напомним, что в номинации "Лучший игровой фильм" на победу претендуют 45 фильмов, в том числе Елена
Андрея Звягинцева и Овсянки
Алексея Федорченко.