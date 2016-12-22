ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Фильм "Да здравствуют антиподы!" Виктора Косаковского номинирован на награду Европейской киноакадемии

Фильм петербургского режиссера-документалиста Виктора Косаковского Да здравствуют антиподы! претендует на награду Европейской киноакадемии в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает The Hollywood Reporter. Виктор Косаковский

Два других претендента – 3D-лента Вима Вендерса Пина и фильм Положение на звездном небе, завершающий трилогию голландца Леонарда Ретеля Хелмриха о жизни деревенской семьи в Индонезии.



Виктор Косаковский – признанный режиссер в мире кинодокументалистики, однако его фильмы больше известны за рубежом, нежели на родине. Его картина Тише! также входила в число претендентов на "европейский "Оскар" в 2003 году. Фильм Да здравствуют антиподы! был показан на открытии Венецианского кинофестиваля в этом году.



Победители будут объявлены 3 декабря. Напомним, что в номинации "Лучший игровой фильм" на победу претендуют 45 фильмов, в том числе Елена Андрея Звягинцева и Овсянки Алексея Федорченко.



Обсудить на форуме Виктор Косаковский – признанный режиссер в мире кинодокументалистики, однако его фильмы больше известны за рубежом, нежели на родине. Его картинатакже входила в число претендентов на "европейский "Оскар" в 2003 году. Фильмбыл показан на открытии Венецианского кинофестиваля в этом году.Победители будут объявлены 3 декабря. Напомним, что в номинации "Лучший игровой фильм" на победу претендуют 45 фильмов, в том числеАндрея Звягинцева иАлексея Федорченко.