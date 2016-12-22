ОБЗОРЫ Дегероизация в американском кино XXI века Иван Денисов

Иван Денисов Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма. Читать далее

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Маргарет фон Тротта приступила к съемкам нового фильма

Немецкий режиссер Маргарет фон Тротта приступила к съемкам нового фильма о жизни философа Ханны Арендт – немки с еврейскими корнями, положившей начало теории тоталитаризма. Одна из самых известных книг Арендт "Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме", которую она написала после суда над Адольфом Эйхманом – сотрудником гестапо, прозванным "архитектором Холокоста". Маргарет фон Тротта

Как сообщает Cineuropa, главную роль сыграет Барбара Зукова – актриса, работавшая с Фассбиндером и Шлендорфом, снимавшаяся в Европе Триера и предыдущих картинах фон Тротта – Свинцовые времена, Роза Люсембург, Из жизни Хильдегарды фон Бинген. Мужа Арендт – поэта и философа Генриха Блюхера сыграет Аксель Милберг.



Съемки начались в Северной Рейн-Вестфалии, затем они продолжатся в Израиле, Нью-Йорке и Люксембурге.



Обсудить на форуме Съемки начались в Северной Рейн-Вестфалии, затем они продолжатся в Израиле, Нью-Йорке и Люксембурге.