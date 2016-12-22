С 18 по 23 октября пройдет Фестиваль независимого кино "2morrow/Завтра". На открытии будут показаны психологический триллер Мы должны поговорить о Кевине Линн Рэмси и анимационный фильм Спайка Джонза и Симона Кана Умереть рядом с тобой.
Постер к фильму "Мы должны поговорить о Кевине"
Вниманию зрителей предлагается несколько тематических программ. В конкурсе представлены фильмы, соответствующие главной теме фестиваля – "Исповедь. Свидетельства. Дневники". Тон ей задают новая лента Ким Ки Дука Ариран и Это не фильм Джафара Панахи.
В программе "Праздник непослушания" можно увидеть французскую кинокласику – Ноль за поведение
Жана Виго и 400 ударов
Франсуа Трюффо. Отдельного внимания заслуживает программа "Фасцинанция звука", цель которой обозначить определенный политический подход к звукозаписи в кино конца 1960-х начала 1970-х годов. В нее вошли Германия 90 девять ноль Годара
, картина Куле Вампе, или кому принадлежит мир
, поставленная по сценарию Брехта Златаном Дудовым, бывшим помощником Фрица Ланга на картине Метрополис
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Также в рамках фестиваля состоится ретроспектива Андрея Смирнова , шесть картин для нее режиссер выбрал сам – в том числе и новый фильм Жила-была одна баба
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Показы пройдут в кинотеатрах "Ролан", "Пионер", "5 звезд".