ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Фестиваль независимого кино "2morrow/Завтра" в Москве

С 18 по 23 октября пройдет Фестиваль независимого кино "2morrow/Завтра". На открытии будут показаны психологический триллер Мы должны поговорить о Кевине Линн Рэмси и анимационный фильм Спайка Джонза и Симона Кана Умереть рядом с тобой. Постер к фильму "Мы должны поговорить о Кевине"

Вниманию зрителей предлагается несколько тематических программ. В конкурсе представлены фильмы, соответствующие главной теме фестиваля – "Исповедь. Свидетельства. Дневники". Тон ей задают новая лента Ким Ки Дука Ариран и Это не фильм Джафара Панахи.



В программе "Праздник непослушания" можно увидеть французскую кинокласику – Ноль за поведение Жана Виго и 400 ударов Франсуа Трюффо. Отдельного внимания заслуживает программа "Фасцинанция звука", цель которой обозначить определенный политический подход к звукозаписи в кино конца 1960-х начала 1970-х годов. В нее вошли Германия 90 девять ноль Куле Вампе, или кому принадлежит мир, поставленная по сценарию Брехта Златаном Дудовым, бывшим помощником Фрица Ланга на картине Метрополис.



Также в рамках фестиваля состоится ретроспектива Андрея Смирнова , шесть картин для нее режиссер выбрал сам – в том числе и новый фильм Жила-была одна баба.



Показы пройдут в кинотеатрах "Ролан", "Пионер", "5 звезд".



Обсудить на форуме В программе "Праздник непослушания" можно увидеть французскую кинокласику –Жана Виго иФрансуа Трюффо. Отдельного внимания заслуживает программа "Фасцинанция звука", цель которой обозначить определенный политический подход к звукозаписи в кино конца 1960-х начала 1970-х годов. В нее вошли Годара , картина, поставленная по сценарию Брехта Златаном Дудовым, бывшим помощником Фрица Ланга на картинеТакже в рамках фестиваля состоится ретроспектива Андрея Смирнова , шесть картин для нее режиссер выбрал сам – в том числе и новый фильмПоказы пройдут в кинотеатрах "Ролан", "Пионер", "5 звезд".