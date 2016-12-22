ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Ферзан Озпетек начинает съемки нового фильма в Риме

Итальянский режиссер с турецкими корнями Ферзан Озпетек (Окно напротив) приступает к съемкам нового фильма Magnifica presenza, сообщает Cineuropa. Съемки будут проходить в любимом городе режиссера – Риме (сюда он перебрался из Стамбула в середине 1970-х, изучал кинорежиссуру в университете La sapienza). Ферзан Озпетек

Сценарий написан в соавторстве с Федерико Понтремоли, выступавшим одним из сценаристов нового фильма Нанни Моретти У нас есть папа. "Мы обратились к самым большим проблемам жизни, однако говорим о них легким языком комедии", – говорит Озпетек. Не вдаваясь в сюжетные подробности, режиссер также сообщил, что в этой истории сила эмоций побеждает самые глубокие, рациональные и иррациональные страхи при помощи незыблемых ценностей – любви, дружбы и соучастия.

В фильме играют итальянские актеры – Элио Джермано, Маргерита Буй и Виттория Пуччини. Выход картины запланирован на март 2012 года.



Обсудить на форуме В фильме играют итальянские актеры – Элио Джермано, Маргерита Буй и Виттория Пуччини. Выход картины запланирован на март 2012 года.