ОБЗОРЫ Дегероизация в американском кино XXI века Иван Денисов

Иван Денисов Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма. Читать далее ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Франсуа Озон раскрыл подробности своего нового фильма

Завершив съемки своего нового фильма В доме, Франсуа Озон раскрыл некоторые подробности относительно сюжета и актерского состава, до этого державшихся в секрете. Как сообщает Cineuropa, в основу картины положена пьеса испанского драматурга Хуана Майорга "Мальчик с последней парты". Франсуа Озон



У Озона главный герой – учитель французской школы, крайне разочарованный своими учениками. Лишь к одному из них, сидящему на последней парте, учитель испытывает интерес – мальчик остер на язык и имеет склонности к вуайеризму. К нему также проявляет симпатию одноклассник и его семья. Поощряемый своим учителем, мальчик, подглядывая за семьей одноклассника, начинает писать про нее историю, где переплетаются фантазия и реальность. Постепенно раскрывается замысел его странной игры, в которой он может зайти очень далеко.



Первоначальные сообщения об участии в этом фильме Жюльетт Бинош не подтвердились. Учителя играет Фабрис Лукини, снимавшийся в Отчайнной домохозяйке, в других ролях – Эммануэль Сенье и Кристин Скотт-Томас.



Во Франции дата выхода фильма назначена на декабрь 2012 года.



Обсудить на форуме Первоначальные сообщения об участии в этом фильме Жюльетт Бинош не подтвердились. Учителя играет Фабрис Лукини, снимавшийся в, в других ролях – Эммануэль Сенье и Кристин Скотт-Томас.Во Франции дата выхода фильма назначена на декабрь 2012 года. профиль

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