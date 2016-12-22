Завершив съемки своего нового фильма В доме, Франсуа Озон раскрыл некоторые подробности относительно сюжета и актерского состава, до этого державшихся в секрете. Как сообщает Cineuropa, в основу картины положена пьеса испанского драматурга Хуана Майорга "Мальчик с последней парты".
Франсуа Озон
У Озона главный герой – учитель французской школы, крайне разочарованный своими учениками. Лишь к одному из них, сидящему на последней парте, учитель испытывает интерес – мальчик остер на язык и имеет склонности к вуайеризму. К нему также проявляет симпатию одноклассник и его семья. Поощряемый своим учителем, мальчик, подглядывая за семьей одноклассника, начинает писать про нее историю, где переплетаются фантазия и реальность. Постепенно раскрывается замысел его странной игры, в которой он может зайти очень далеко.
Первоначальные сообщения об участии в этом фильме Жюльетт Бинош не подтвердились. Учителя играет Фабрис Лукини, снимавшийся в Отчайнной домохозяйке
, в других ролях – Эммануэль Сенье и Кристин Скотт-Томас.
Во Франции дата выхода фильма назначена на декабрь 2012 года.